Минлесхоз СО: качество семенного материала – залог успеха восстановления лесов

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Могучие сосны, которые не одно столетие будут радовать человека, вырастают из отборных семечек. Очень важно удостовериться, что посевной материал хорошего качества и не поражен болезнями. Все собранные семена Самарской области проходят экспертизу на лесосеменной станции. Получив пробную партию, сначала определяют чистоту семенного материала.



«Мы сортируем семена на отходы. К отходам у нас относятся те виды семян, которые не будут подвергаться дальнейшим анализам. Они могут быть пустыми, придавленными, расколотыми. Могут встречаться хвоинки, камешки, тогда мы данный вид семян относим к примесям», – поясняет инженер отдела Самарской лесосеменной станции ФБУ «Рослесзащита» Виталий Савушкин.



Проходят семена и фито-анализ. Специалисты определяют: не заражена ли партия вредными грибками. На посевные качества здесь проходят проверку семена различных древесных пород: сосны обыкновенной, дуба черешчатого, ясеня и клена.



Начальник отдела Самарской лесосеменной станции ФБУ «Рослесзащита» Владимир Комаров рассказал о том, что специалисты занимаются не только экспертизой семенного материала. Они также проводят мониторинг воспроизводства лесов, оценивают качество насаждений, контролируют популяции лесных вредителей и определяют оптимальные методы борьбы с ними.





Фото: Минлесхоз СО