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Минлесхоз СО: качество семенного материала – залог успеха восстановления лесов

23 декабря 2022 18:29
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Все собранные семена Самарской области проходят экспертизу на лесосеменной станции.

Могучие сосны, которые не одно столетие будут радовать человека, вырастают из отборных семечек. Очень важно удостовериться, что посевной материал хорошего качества и не поражен болезнями. Все собранные семена Самарской области проходят экспертизу на лесосеменной станции. Получив пробную партию, сначала определяют чистоту семенного материала.

«Мы сортируем семена на отходы. К отходам у нас относятся те виды семян, которые не будут подвергаться дальнейшим анализам. Они могут быть пустыми, придавленными, расколотыми. Могут встречаться хвоинки, камешки, тогда мы данный вид семян относим к примесям», – поясняет инженер отдела Самарской лесосеменной станции ФБУ «Рослесзащита» Виталий Савушкин.

Проходят семена и фито-анализ. Специалисты определяют: не заражена ли партия вредными грибками. На посевные качества здесь проходят проверку семена различных древесных пород: сосны обыкновенной, дуба черешчатого, ясеня и клена.

Начальник отдела Самарской лесосеменной станции ФБУ «Рослесзащита» Владимир Комаров рассказал о том, что специалисты занимаются не только экспертизой семенного материала. Они также проводят мониторинг воспроизводства лесов, оценивают качество насаждений, контролируют популяции лесных вредителей и определяют оптимальные методы борьбы с ними.

 

Фото:   Минлесхоз СО

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