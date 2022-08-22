МЧС СО: высокий класс пожароопасности лесов сохраняется

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По прогнозам синоптиков, погода в Самарской области в последнюю неделю лета все еще остается жаркой, температура воздуха в дневные часы будет достигать отметки выше 30ᵒ С, осадков не ожидается. При таких погодных условиях риски возникновения природных пожаров сохраняются.

В 8 городских округах и 23 муниципальных районах установлен пятый класс пожарной опасности.

За прошедшие выходные, в результате неконтролируемого пала сухой травы, произошло 33 природных пожара. С начала года зарегистрировано 674 пожара на обшей площади более 60 гектар. Перехода огня на леса и населенные пункты пожарно-спасательными подразделениям не допущено.

За истекшие сутки в регионе произошел 1 низовой лесной пожар на площади 0,01 га в 95 квартале Краснозорьковского лесничества ФГБУ «Национальный парк «Бузулукский Бор», в Борском районе. Пожар ликвидирован. С начала года произошло 18 лесных пожаров на общей площади более 61 га.

При 5 классе пожарной опасности посещать леса запрещено.

Главное управление МЧС России по Самарская области призывает граждан в случае обнаружения пожара звонить по телефонам экстренных служб – при пожаре немедленно звоните по телефону «101» и «112».

Во избежание повторения лесных пожаров 2021 года, Главное управление призывает жителей Самарской области быть предельно осторожными с огнем и соблюдать требования пожарной безопасности.

Погода жаркая, осадков не ожидается! Напоминаем, ситуация очень серьезная! Если произойдет пожар в сухую, жаркую погоду и будут порывы ветра, остановить стремительное распространение огня будет практически невозможно. Огненный шторм уничтожит все на своем пути!

Уважаемые жители Самарской области! Многие передвигаются на автомобиле по дорогам, дым, как правило может быть виден издалека. Поэтому увидели дым или огонь – позвоните в пожарную охрану. Ваш звонок может быть решающим в предотвращении возникновения огненной стихии. Много зависит на нашей самарской земле от Вашей сознательности и неравнодушия.

В соответствии с ч.2 ст.20.4 КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусматривает административный штраф. Кроме того, предусматривается и уголовная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее пожар с крупным материальным ущербом и гибелью людей, либо за умышленный поджог, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО