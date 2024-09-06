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Лето 2024 года побило рекорд по жаре

6 сентября 2024 11:46
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Лето 2024 года побило рекорд по жаре

Лето 2024 года побило рекорд, став самым жарким для Северного полушария за всю историю наблюдений. Такие данные приводит европейская мониторинговая служба по изменению климата Copernicus, передает РИА Новости.

В текущем году были зарегистрированы самые высокие температуры за июнь и август, а также самый жаркий день в истории — 22 июля, когда глобальная средняя температура достигла 17,15 градуса тепла. По словам экспертов, с установлением новых тепловых рекордов растет вероятность того, что 2024-й окажется самым горячим годом.

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