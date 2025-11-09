Я нашел ошибку
В Самаре днем небольшой дождь, до +7°С.
10 ноября в регионе небольшой дождь, до +8°С
В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимаю "Ростов" из Ростова-на-Дону.
"Крылья" с "Зенитом" сыграли вничью – 1:1
Врач перечислил симптомы, которые нельзя игнорировать.
Офтальмолог: об опасных симптомах, которые говорят о проблемах с глазами
МЧС СО: о рыбалке в осенние месяцы
Актер известен по ролям в таких картинах, как "Одиноким предоставляется общежитие", "Криминальный талант", "Граница. Таежный роман", "Дети Арбата", "Дело гастронома № 1", "Кухня", "Перевал Дятлова".
Народный артист России Владимир Симонов умер в возрасте 68 лет
Ведущая, соавтор проекта - лектор-музыковед Ирина Цыганова.
К 100-летию Майи Плисецкой: Самарская филармония приглашает на балетный вечер
Самарские спортсмены завоевали 10 золотых, 3 серебряных и 13 бронзовых медалей.
Юниорская сборная региона стала сильнейшей на всероссийских соревнованиях по рукопашному бою
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.23
-0.15
EUR 93.84
0.08
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
9 ноября 2025 14:04
150
Европейская часть России пока останется без снега из-за теплой температуры, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Все равно существенных осадков не ожидается, никакого снега... Но и понижение температуры прогнозируется в начале следующей недели. Но все равно в центре Европейской России это понижение не принесет снега.... В субботу и воскресенье выпадет снег на Юго-западе Сибирского федерального округа. И вот все эти регионы Дальнего Востока, это же огромная территория Сибири.... А вот на Европейской территории пока только северо-восток", — сказал Вильфанд.

Он добавил, что в ноябре будет стоять достаточно теплая погода, которая нехарактерна для этого месяца — пока снега можно не ждать в Европейской части России за редким исключением, пишет РИА Новости.

За пьяную езду на электросамокате можно будет лишить прав при их наличии
9 ноября 2025  11:08
За пьяную езду на электросамокате можно будет лишить прав при их наличии
185
Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2026 год.
8 ноября 2025  13:38
Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2026 год
734
Глава региона подробно рассказал о комплексном развитии территорию около стадиона «Самара Арена». 
7 ноября 2025  17:21
Вячеслав Федорищев представил Владимиру Путину проект нового самарского района «Беспилотный»
1202
Вячеслав Федорищев отметил: Парад Памяти стал знаковым событием всероссийского и международного масштаба, объединяющим разные регионы и поколения нашей страны.
7 ноября 2025  16:15
В Самаре на площади Куйбышева прошел Парад Памяти
1075
Главная тема в этом году – «Спорт во имя будущего: побеждаем вместе».
7 ноября 2025  15:39
Подведены итоги XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
932
Весь список