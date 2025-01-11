Эксперт: климат будет теплеть по инерции несколько десятилетий

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Климатологи бьют тревогу из-за повышения температуры по всему миру. Прошлый год стал самым теплым за всю историю наблюдений – эксперты европейской климатической службы "Коперник" отмечают, что средняя температура на планете была на 1,6 градуса Цельсия выше, чем в период с 1850-го по 1990-й год.

Эксперты указывают, что на повышение среднегодовой температуры отчасти повлиял Эль-Ниньо – сезонное явление, из-за которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного. Однако, когда Эль-Ниньо пошел на спад, средняя температура осталась выше нормы.

По мнению профессора Алексея Елисеева, по инерции климат будет теплеть еще несколько десятилетий, пишет Смотрим.

"Факт, который признается всеми ведущими климатологами мира, причина повышения температуры – это, прежде всего, антропогенная деятельность, а именно антропогенные эмиссии парниковых газов и связанный с ними отепляющий эффект. И даже если мы прямо сегодня прекратим антропогенные эмиссии, климат будет по инерции теплеть по крайней мере несколько десятилетий", – заявил он в эфире "России 1".

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал аномально теплой январскую погоду в Москве.