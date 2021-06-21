ЭкоСтройРесурс вывез 148 тонн отходов после ликвидации гаражного массива в Кировском районе Самары

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Рядом с Поволжским строительно-энергетическим колледжем им. П. Мачнева образовалась крупная свалка после сноса гаражей.

Собственник земельного участка взялся за ее ликвидацию, вот только подобраться к этой свалке оказалось непросто. Под землей осталось много пустот от погребов. Риск обрушения спецтехники в ходе работ был очень высоким. Администрация г.о. Самара обратилась за помощью к региональному оператору.

Все, что активно использовалось собственниками гаражного массива, теперь превратилось в горы мусора и лежало на земле. Свалка образовалась на территории, прилегающей к учебному заведению, требовалось оперативное решение вопроса.

Площадь разделили на три участка. Один из них взял на себя региональный оператор, а другие - Администрация Кировского района и МП г.о. Самара «ЖилЛидер». Несмотря на труднодоступность, работы шли быстро. Буквально за три дня ЭкоСтройРесурс очистил свою территорию. Спецтехника вывезла 148 тонн отходов с пересечения улиц Ташкентской и Карла Маркса. В настоящий момент этот участок полностью убран и приведен в порядок. На оставшейся территории работы пока продолжаются.

Напомним, что региональный оператор ЭкоСтройРесурс отвечает за сбор, транспортирование, обработку, утилизацию и захоронение твердых коммунальных отходов на территории Самарской области. Также компания ведет большую работу по ликвидации несанкционированных свалок. Порядок работ по их выявлению и ликвидации регламентирует Постановление Правительства РФ № 1156. Согласно этому постановлению, осуществить уборку обязан собственник земельного участка, на территории которого она образована.