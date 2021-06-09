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Экостройресурс наладил взаимодействие с крупнейшими вузами Самарской области

9 июня 2021 11:53
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Экостройресурс наладил взаимодействие с крупнейшими вузами Самарской области

От экоуроков в детсадах и школах до авторских лекций в вузах. Инициативы регионального оператора ЭкоСтройРесурс уже сегодня вносят вклад в будущее экологии региона. А началось все с масштабного проекта «Школа, вуз, ссуз – разделяй со мной».

Эти лекции не похожи на скучный срез терминов и пояснений, на занятиях студенты погружаются в детали современной экологической повестки. Проходят виртуальный экскурс по мусоросортировочным комплексам и на “живых” примерах получают представление о системе обращения с отходами в Самарской области.

Проект «Школа, вуз, ссуз – разделяй со мной» был разработан и запущен региональным оператором осенью 2020 года совместно с партнером «Нестле Россия». До этого проекта ЭкоСтройРесурс уже имел опыт проведения крупных мероприятий, акций и экологических уроков в детских садах и школах. За два года работы ведущие экологи компании провели более 200 таких встреч, и отклик в сердцах ребят оказался колоссальным.

Постепенно регоператор стал подкреплять теорию практикой. В регионе за счет компании (вне тарифа ТКО), началась установка накопителей для раздельного сбора отходов, на данный момент – это 505 сеток для пластика ПЭТ, 80 контейнеров для сбора батареек и 140 накопителей для крышечек. А благодаря проекту «Школа, вуз, ссуз – разделяй со мной» начались лекции по экологическому просвещению в колледжах и высших учебных заведениях.

Теория – практика – личный пример. Три этапа, на которых основан образовательный проект регионального оператора. Экологи читают авторские познавательные лекции и, в качестве закрепления знаний, на территории учебного заведения производится установка накопителей.

На данный момент, в рамках проекта, установлено 43 сетки для ПЭТ отходов и 79 контейнеров для пластиковых крышек. Все собранные фракции транспортируются отдельной спецтехникой и в обязательном порядке направляются на переработку, вырученные средства идут на благотворительность. Например, средства от сбора крышечек, регоператор (как официальный партнер всероссийской акции «Добрые крышечки») направляет в фонд «Волонтеры в помощь детям – сиротам».

«В учебных заведениях экологические знания большей частью формируются за счет экологизации предметов естественнонаучного цикла – биологии, химии. Информации немного и она общая. Нет конкретики о ситуации в регионе и о том, что даст на выходе сформированная экопривычка, – говорит руководитель экологического управления ЭкоСтройРесурс Екатерина Луценко. – Как оказалось, ребята жаждут новых знаний и готовы действовать. Теперь мы работаем с ними вплотную. Проводим не только лекции, но и совместные субботники, акции, выезды на мероприятия».

За полгода регоператор наладил взаимодействие с крупнейшими вузами Самарской области.

Самарский государственный технический университет: ЭкоСтройРесурс проводит экологические лекции для студентов СамГТУ; участвует в фестивале «ВузЭкоФест-2021»; организует раздельный сбор отходов на территории вуза. Студенты сдали вторсырье в «Экомобиль».

Самарский государственный университет путей и сообщения один из лидеров по сбору вторсырья. Региональный оператор установил 12 накопителей на территории университета;

встречи со студентами на экологических лекциях; субботник на озере Шишига. В мае ЭкоСтройРесурс совместно со студентами СамГУПС выехал на озеро и навел там порядок. Был организовал раздельный сбор отходов во время субботника. Стекло и пластик собирали отдельно; на следующий день «Экомобиль» организовал раздельный сбор отходов на территории вуза.

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева: в рамках проекта регоператор установил 6 накопителей для раздельного сбора пластиковых отходов; провел акцию по сбору макулатуры. Общими усилиями студенты собрали 2 тонны 190 кг бумаги и картона. Регоператор отправил их на переработку, а полученные средства – на благотворительность; регоператор организовал раздельный сбор отходов на территории вуза.

Проект по экопросвещению «живет». Пока он охватил областной центр – Самару, но в планах регоператора расширение географии.

Теги: вузы ЭкоСтройРесурс

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