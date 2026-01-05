Я нашел ошибку
Главные новости:
Почти 430 тысяч тонн продукции АПК было экспортировано из Самарской области за 11 месяцев 2025 года.
Вячеслав Федорищев отметил рост экспорта продукции АПК почти на 20%
Музыкальный инструмент, качественные акустические колонки, микрофоны были приобретены на средства сертификата номиналом 500 тысяч рублей. 
Тульский баян «Этюд» торжественно вручен коллективу ДК сельского поселения Тимофеевка
Мужчина рассказал, что давно мечтал приобрести снегоход и в преддверии Нового года, получив от родственников денежный подарок, решил осуществить свою мечту.
Самарец перевел деньги мошенникам. мечтая приобрести снегоход
Новогоднее спортивное мероприятие для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
В Самаре пройдет День адаптивного спорта
Пытаясь уехать после убийства животных с места происшествия, поняли, что замечены егерями, бросили автомобиль и скрылись.
Два жителя Самарской области занимались незаконной охотой
Постарайтесь по возможности ограничьте выезд на личном автотранспорте.
Днем 5 января в регионе ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы
В ночь с 4 на 5 января на улицы города было выведено 189 спецмашин и 145 рабочих.
В Самаре коммунальные и дорожные службы ликвидируют последствия снегопада
8 января историк, главный хранитель Музея Рязанова Татьяна Пульная прочитает лекцию «Самара зимняя».
Мероприятия Музея Эльдара Рязанова 8 и 10 января
Днем 5 января в регионе ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы

109
Постарайтесь по возможности ограничьте выезд на личном автотранспорте.

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Днем 5 января местами в Самарской области ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы.

ГУ МЧС России по Самарской области рекомендует знать и выполнять общие меры безопасного поведения:

 - по возможности ограничьте выезд на личном автотранспорте. Используйте зимнюю резину. Пользуйтесь ремнями безопасности, соблюдайте безопасную дистанцию, правила маневрирования, не превышайте скорость, включайте ближний свет фар или противотуманные фонари;

- во избежание заносов на дороге лучше не допускать резких маневров и обгонов. При движении на подъем, выбирайте такую передачу, чтобы не приходилось переключаться до полного завершения подъема. Во время спуска не нажимайте на педаль сцепления, при управлении авто на скорости плавно тормозите;

- не тормозите резко на заснеженной скользкой дороге, это не только бесполезно, но и опасно. Резкое торможение приводит к блокированию колес и увеличение тормозного пути, а чаще всего автомобиль становится неуправляемым. Проезжая опасный участок, старайтесь сохранять скорость постоянной;

- не забывайте о пешеходах. Люди, которые переходят дорогу, могут поскользнуться и упасть. Старайтесь не напугать пешехода резкими звуковыми и световыми сигналами.

Приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений, снижайте скорость до минимума.

Воздержитесь без крайней необходимости от поездок на личном автотранспорте, если вы не уверены в своем водительском мастерстве, воспользуйтесь общественным транспортом. Но если вы все-таки сели за руль, будьте внимательны при управлении автомобилем. Обязательно следите за сообщениями о погоде.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

 

Фото:  freepik.com

Теги: Погода Самара

