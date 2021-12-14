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Дан старт созданию гражданской сети мониторинга воздуха в Самаре

14 декабря 2021 14:48
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Резидент «Жигулевской долины» АНО «Аиралаб Рус» расширяет свою географию.

Сеть гражданского мониторинга воздуха, организованная в Тольятти резидентом «Жигулевской долины» АНО «Аиралаб Рус», расширяет свою географию. Теперь датчики сети будут установлены в Самаре и Оренбургской области. Об этом стало известно в минувшие выходные в ходе встречи, посвященной созданию экологичного дома и безопасности домашнего пространства.

Встреча, организованная на площадке Общественного центра Сбера для жителей Самарской области, прошла при участии представителей Штаба самарских депутатов и общественных организаций по защите окружающей среды. 

Одним из спикеров встречи выступил Дмитрий Федоров – руководитель ресурсного центра «Зеленая цивилизация», экс-министр природных ресурсов и цикличной экономики Ульяновской области, региона с эффективной государственной системой мониторинга воздуха. Он поделился практическим опытом применения сети мониторинга воздуха в Ульяновске, где, наряду с государственной сетью постов, так же набирает популярность общественная инициатива – гражданская сеть датчиков, которые устанавливают жители региона в своих домах.

Ольга Пшеничная, член общественного движения «Тольятти, дыши» – крупнейшей в Тольяттти площадки для самоорганизации граждан в борьбе за право на чистый воздух и благоприятную окружающую среду, рассказала участникам об эффективной работе общественных инспекторов в Тольятти, о перспективах развития экологического движения через «Обществественный экологический атлас» – совместный проект АНО «Аиралаб Рус» и «Тольятти.Дыши» – и поделилась опытом решения злободневных проблем в области защиты окружающей среды. 

Гражданская сеть мониторинга в Тольятти насчитывает свыше 30 датчиков. Она построена за счет представителей бизнеса и неравнодушных горожан. Показатели приборов контроля принимаются мобильной эколабораторией во время выездов и учитываются при формировании общей картины состояния воздуха городской администрацией.

Кульминацией встречи стал мастер-класс по самостоятельной сборке приборов контроля качества воздуха, который провел инженер АНО «Аиралаб Рус» Валерий Филимонов. 

О старте реализации крупнейшего гражданского экологического проекта в столице региона рассказал исполнительный директор АНО «Аиралаб Рус» Иван Петров:

– На примере развертывания системы в Тольятти мы сможем показать эффективную возможность создания и поддержания уникальной независимой автоматизированной системы сети общественного мониторинга окружающей среды. Сегодня мы видели неподдельный интерес к нашему проекту. Каждый собранный прибор мы подарили участникам встречи, а это значит, что в скором будущем они дадут старт формированию сети гражданского мониторинга воздуха в Самаре. Также один из датчиков появится в одном из самарских лицеев, еще один будет установлен в промышленном центре Оренбургской области. Чем больше человек интересуется этой темой, тем больше появляется конструктивных участников диалога с властью, которых ей будет сложнее игнорировать, – уверен Иван, передает пресс-служба технопарка.

 

Фото:   пресс-служба технопарка.

 

Теги: Тольятти

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