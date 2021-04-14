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Экология Всё в Дом ЖКХ

Более 5 миллионов саженцев пополнят лесной фонд Самарской области

14 апреля 2021 11:07
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Более 5 миллионов саженцев пополнят лесной фонд Самарской области

В питомниках Самарской области приступили к выкопке посадочного материала.  В регионе 17 питомников, которые полностью обеспечивают города и районы местным посадочным материалом. На сегодняшний день в одном из них - Федоровском питомнике – уже подготовлено более 900 тысяч саженцев. Совсем скоро они пополнят лесной фонд региона.

В 2021 году в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в нашей области будут проведены работы по лесовосстановлению на общей площади 720 гектаров. Для этих целей в самарских питомниках выращен посадочный материал в количестве 5 млн. 180 тыс. штук. Самарская область стала одной из немногих в стране, которая проводит эту работу за счёт местного бюджета. В заботе о будущем, о «легких региона» - стратегия лидерства Губернатора Дмитрия Азарова.

Весенние лесовосстановительные работы пройдут в 16 лесничествах на территории всех муниципальных районов области. Кроме того, саженцы дуба, березы, клена и сосны будут высажены в рамках акции «Сад памяти». Самарская область примет активное участие в акции, в рамках которой по всей стране будет высажено 27 миллионов деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Сейчас саженцы набираются сил в питомниках. «По итогам осенней инвентаризации на территории питомника находилось порядка 2,5 млн. корней посадочного материала. Это основные лесообразующие породы – сосна, береза, дуб. Мощность питомника после реконструкции может увеличиться до 5 млн. саженцев», – рассказал руководитель Ставропольского управления ГБУ «Самаралес» Андрей Брыкин. 

Основная задача, стоящая перед лесниками, – увеличить лесистость в регионе с 13 до 25 %. Сейчас все леса Самарской губернии находятся в категории защитных и не могут вырубаться.

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