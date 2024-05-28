Администрация Сызрани прокомментировала сообщения о загрязнении воздуха ядовитым газом

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Администрация Сызрани прокомментировала фиксацию превышения предельно допустимой концентрации формальдегида. Согласно данным отдела экологии, показатель был зафиксирован на посту, который расположен в непосредственной близости к перекресткам с максимальной загрузкой. Превышение максимально разовой концентрации носит кратковременный характер, что не вызывает негативного воздействия на организм человека, пишет Маленькая Сызрань.

Указанный пост администрацией городского округа Сызрань в рамках осуществления полномочий по региональному государственному контролю (надзору) в области охраны окружающей среды с учётом ограничений контрольно-надзорной деятельности согласно постановления правительства РФ от 10.03.2022 N366 в отношении предприятий, подлежащих региональному контролю, применена профилактическая мера - объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в области охраны окружающей среды и предложено принять меры по их соблюдению, - прокомментировали в отделе экологии.