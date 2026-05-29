Метро работает, вход в метро для укрытия свободный.
Движение наземного общественного транспорта приостановлено
По информации Приволжского УГМС 30 мая местами в Самарской области ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление ветра, порывы 15-18 м/с, возможен град.
30 мая в регионе ожидается гроза со шквалистым ветром, возможен град
В Самарской области объявлена ракетная опасность.
ВНИМАНИЕ ВСЕМ! В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ!
«РКС-Самара» предупреждают о проведении ремонтных работ в Самаре 31 мая, 1.2.4 июня.
Специалисты «РКС-Самара» проведут очередные ремонтно-профилактические работы на неделе
В Самаре благоустройство в сквере у ДК «Искра», парках им. Щорса и «Воронежские озера» стартует в июне в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Благоустройство самарских общественных пространств стартует в июне
До 31 мая 2026 года компании крупного бизнеса, малого и среднего предпринимательства, а также индивидуальные предприниматели могут подать заявку на участие во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года. Сделано в Ро
Прием заявок на премию «Экспортер года. Сделано в России» завершается 31 мая
В пятницу, 29 мая, в Самаре состоялся запуск очередной партии современных трамваев модели «Львенок». На линию вышли 14 новых вагонов, которые будут курсировать по востребованным маршрутам.
Вячеслав Федорищев прокатился на новом трамвае «Львенок»
27 мая в Нижнем Новгороде Игорь Комаров провел рабочую встречу с Сергеем Черногаевым и руководителями профсоюзных объединений регионов округа.
Игорь Комаров и Сергей Черногаев обсудили защиту трудовых прав и развитие социального партнёрства в ПФО
30 мая в регионе ожидается гроза со шквалистым ветром, возможен град

По информации Приволжского УГМС 30 мая местами в Самарской области ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление ветра, порывы 15-18 м/с, возможен град.

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. 30 мая местами в Самарской области ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление ветра, порывы 15-18 м/с, возможен град.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

Новости по теме
Температура воздуха 29 мая в Самаре ночью +7, +9°С, днем +16, +18°С.
28 мая 2026, 15:44
29 мая в регионе местами гроза, возможен град, до +20°С
Температура воздуха 29 мая в Самаре ночью +7, +9°С, днем +16, +18°С.
537
По информации Приволжского УГМС днем 28 мая местами в Самарской области ожидается гроза, усиление юго-западного ветра, порывы 15-20 м/с, возможен град.
27 мая 2026, 14:42
28 мая в регионе ожидается гроза, усиление ветра, возможен град
По информации Приволжского УГМС днем 28 мая местами в Самарской области ожидается гроза, усиление юго-западного ветра, порывы 15-20 м/с, возможен град.
483
Температура воздуха 27 мая в Самаре ночью +12, +14°С, днем +15, +17°С.
26 мая 2026, 15:10
27 мая в регионе  дождь, местами гроза, до +18°С
Температура воздуха 27 мая в Самаре ночью +12, +14°С, днем +15, +17°С.
618

Вячеслав Федорищев поздравил самарских пограничников с праздником
28 мая 2026  11:11
Вячеслав Федорищев поздравил самарских пограничников с праздником
467
27 мая на совещании в облправительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили состояние сферы малого и среднего предпринимательства и актуальные меры ее поддержки с участием представителей предпринимательского сообщества региона.
27 мая 2026  18:55
Вячеслав Федорищев обсудил меры поддержки МСП на оперативном совещании с участием представителей бизнеса
967
Вопрос развития маломерного судостроения обсудили на оперативном совещании в Правительстве Самарской области в среду, 27 мая.
27 мая 2026  18:07
Вячеслав Федорищев поручил облправительству решить вопрос поддержки судостроителей
854
Сегодня, 27 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Оно прошло в Тольятти. Одним из вопросов повестки рассмотрели состояние пассажирского водного транспорта и меры по обновлению флота.
27 мая 2026  17:57
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по речным перевозкам
840
В этом году традиционный Грушинский фестиваль не состоится
27 мая 2026  09:05
В этом году традиционный Грушинский фестиваль не состоится
549
