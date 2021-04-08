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170 водоемов Самары нуждаются в очистке от мусора

8 апреля 2021 10:46
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170 водоемов Самары нуждаются в очистке от мусора

170 водоемов Самары общей площадью 1227 га нуждаются в очистке от мусора. Об этом было объявлено на рабочем совещании при председателе Самарской городской думы Алексее Дегтеве.

В 2020 году в рамках акции «Вода России» были проведены работы на островах Поджабный, Рождественский, Телячий, Сухая Самарка, Старый Затон и др. Общая площадь очищенной водоохранной зоны составила 373 тыс. кв. м, было вывезено порядка 12 тыс. кубометров отходов.

В 2021 году акция  в Самаре также состоится, и к ней присоединятся новые волонтеры.

Планируется очистить берег реки Татьянки в Куйбышевском районе и прибрежную зону Волги на участке от Загородного парка до Постникова оврага. Кроме того, сбор мусора будет вестись на малых водоемах в городской черте — на озерах Дубовый Колок, Шишига, Сорокины Хутора, Паршино, Сабур, на проспекте Кирова вблизи дома №321.

Также по просьбе местных жителей, которые обратились к спикеру гордумы Алексею Дегтеву, планируется привести в порядок берега озера на улице Ташкентской вблизи домов №102 и №104, пишет Обозрение.

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