17 января в Самарской области ожидается усиление ветра, метель, на дорогах снежные заносы

По информации Приволжского УГМС объявлен оранжевый уровень опасности. 17 января в Самарской области ожидается усиление юго-восточного, юго-западного ветра, порывы 17-22 м/с, локально 25 м/с, местами метель, низовая метель при видимости 500 м и менее, на дорогах снежные заносы.
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения, быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.
Избегайте внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений.
В условиях снежных заносов ограничьте использование автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок.
Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:
- ограничить выход из зданий;
- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;
- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;
- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
Будьте внимательны и осторожны!