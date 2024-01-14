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15 января в Самарской области ожидается усиление ветра, метель

14 января 2024 14:14
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Метель при видимости 500-1000 м. На дорогах местами снежные заносы.

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Утром и днем 15 января местами по Самарской области ожидается усиление южного ветра, порывы 15-20 м/с, метель при видимости 500-1000 м. На дорогах местами снежные заносы.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения, быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Избегайте внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений.

В условиях снежных заносов ограничьте использование автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «112».

Теги: Погода Самара

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