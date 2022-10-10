Завершены работы на участке дороги «Кинель-Черкассы - Урал» - Александровка – Хилково.

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Завершены работы на участке с 0 по 14 км а/д «Кинель-Черкассы - Урал» - Александровка – Хилково.



В соответствии с проектом, на объекте были выполнены работы по уширению и усилению дорожной одежды, ремонту искусственных сооружений, устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.



Также, специалисты отремонтировали съезды, укрепили обочины и откосы.



Для обеспечения безопасности дорожного движения установили:

- 266 дорожных знаков

- 454 сигнальных столбика

- нанесли 44,5 тыс. пог. м дорожной разметки.



Дорога обеспечивает проезд между трассами Самара - Бугуруслан и М-5 «Урал». Кроме того, связывает близлежащие населенные пункты с районным центром Кинель-Черкассы.

Фото: минтранс СО