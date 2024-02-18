Введено временное ограничение движения транспорта на участке автодороги «Ташелка - Тольятти - Димитровград»

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Введено с 15:00 (время московское) 18 февраля 2024 года временное ограничение движения транспортных средств на участке автомобильной дороги «Ташелка - Тольятти - Димитровград» на участке с 0 км по 24 км 850 м., для обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с неблагоприятными погодными условиями (ветер, метель и ограниченная видимость).

Ориентировочное время окончания временного ограничения движения транспортных средств 10:00 (время московское) 19 февраля 2024 года (время окончания временного ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий), сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области.



Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области.