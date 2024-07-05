Временно ограничено движение транспорта по улице Ставропольской в Самаре

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории города Самара, в связи с производством работ на системе водоотведения c 05:00 6 июля 2024 года до 23:59 7 октября 2024 года будет ограничено движение транспорта по улице Ставропольской, на участке от улицы Пугачевской до улицы Алма-Атинской.

В вышеуказанный период городской пассажирский транспорт (автобусы маршрута № 9) будет следовать по временным схемам.

Более подробно с временными схемами организации движения транспорта, включая общественный, можно ознакомиться в приложениях.

Фото: администрация Самары