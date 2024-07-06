В связи с проведением форума «iВолга» в Самаре будет временно ограничено движение транспорта

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением Всероссийского молодежного форума Движения Первых «iВолга» временно – с 05:00 11 июля 2024 года до 20:00 6 августа 2024 года – на территории города Самара вводится ограничение движения транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, согласованными ГУ МВД России по Самарской области) по дороге в поселке Прибрежный – от улицы Набережной до железнодорожной станции «135 км» (от КПП № 1 до КПП № 2).

Со схемой организации движения транспорта в указанный период можно ознакомиться в приложении.

Фото: администрация Самары