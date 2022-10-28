В Самарской области ввели в эксплуатацию участок автомобильной дороги «Урал» - Варламово - Сызрань

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Благодаря реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области к нормативу привели въезд в городской округ Сызрань и подъезд к центральной Сызранской районной больнице.

В соответствии с проектом, на участке км 0+000 - км 3+400 специалисты обновили дорожное покрытие с применением асфальтобетонной смеси ЩМА-16, укрепили обочины щебнем с асфальтогранулянтом, выполнили ремонт водопропускных труб и обустройство техническими средствами дорожного движения. Установили дорожные знаки, сигнальные столбики, барьерное и пешеходное ограждения.



На остановках общественного транспорта обустроили заездные карманы и автономное освещение на солнечных батареях, на пешеходных переходах устроили пандусы и тактильную плитку для движения маломобильных групп. Разметку нанесли термопластиком.

Кроме того, в составе автомобильной дороги «Урал» - Варламово – Сызрань, на км 1+751 отремонтировали мост через реку Крымза.

В прошлом, 2021 году, на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги», в Сызранском районе в нормативное состояние привели участок автомобильной дороги «Урал» - Сызрань2 км 0+000 - км 2+950, от федеральной трассы М5 «Урал» до границы города Сызрани, который также является одним из основных въездов в районный центр.



Реализация планов по улучшению транспортной инфраструктуры, работа на объектах местного значения, улучшение благосостояния людей, в каком бы районе и населенном пункте они ни жили, - задачи, которые ставит и держит на личном контроле глава региона Дмитрий Азаров.

Фото: пресс-служба правительства СО