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В Самаре ведутся круглосуточные работы по ликвидации последствия подтопления городских дорог

10 марта 2023 20:42
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Расчистка автодорог и тротуаров, обработка противогололедными материалами, вывоз снега при этом продолжается во всех районах города. 

В период межсезонья, перехода температуры в плюсовые значения и активного таяния снега в Самаре уделяют внимание противогололедной обработке улично-дорожной сети, вывозу снежных масс, очистке ливневой канализации и откачке талой воды с проблемных участков. 

Спецтехника и рабочие МП «Благоустройство» и подрядных организаций работают круглосуточно, чтобы ликвидировать последствия подтопления городских дорог. 

На таких низменных участках, как пересечение Магистральной и Зубчаниновского шоссе в Кировском районе, подтопление происходит часто в связи с отсутствием ливневой канализации. Основная задача здесь – максимально расширить улицу, следить за состоянием обочин, открыть выход талых вод на газоны, чтобы влага уходила в грунт.

ООО «Конор»  продолжают откачку талых вод в Кировском районе. В план работ на предстоящую ночь и в последующие смены включён и адрес, по которому поступило обращение относительно подтопления пешеходного перехода в районе дома 151г по Зубчаниновскому шоссе. 

Кроме того, регулярно проводим откачку воды на Фасадной, Молдавской, Металлистов, Заводской, Липяговской, Литвинова, Молодёжном переулке. Расчистка автодорог и тротуаров, обработка противогололедными материалами, вывоз снега при этом продолжается во всех районах города. 

Оперативно стараются решать ситуации, связанные с подтоплением трамвайных путей, чтобы график движения общественного транспорта соблюдался.

 

Фото:   администрация Самары

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