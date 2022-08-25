В Самаре план летней дорожной кампании по нацпроекту выполнен на 98%

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Улица 3-й год Пятилетки располагается в Железнодорожном районе города. Участок в границах улицы Малоречной и дома №756 по улице 3-й год Пятилетки отремонтировали методом больших «карт» – в границах красных линий проезжей части на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Сегодня, 25 августа специалисты курирующего ведомства произвели приемку отремонтированного участка. Специалисты с помощью приборов – курвиметра, рейки и нивелира определили геометрические параметры дороги и произвели физические замеры.

«Ровность покрытия проверяется трехметровой рейкой, также проверяются продольные и поперечные уклоны, а также измеряются промеры. Ранее были проведены отборы проб асфальтобенного покрытия. Керны лабораторные испытания прошли – качество соответствует заявленным требованиям муниципального контракта», - рассказал заведующий сектором контроля за ремонтом автомобильных дорог и объектов благоустройства МБУ г.о. Самара «Дорожное хозяйство» Антон Бугров.

По словам представителей курирующего ведомства качество выполнения работ является приоритетным критерием при приемке.

«Пробы асфальтобенного покрытия специалисты лаборатории отбирают спустя 24 часа после укладки, при этом рассчитывают по одной пробе на каждые 3 тысячи квадратных метров. С объекта общей протяженностью почти 1,5 км и площадью свыше 5 тысяч квадратных метров было взято 4 керна», - добавил представитель МБУ «Дорожное хозяйство».

Однако и это еще не все испытания – в ближайшее время передвижная диагностическая лаборатория нанесет визит на обновленную дорогу. Благодаря этой проверке специалисты смогут составить полную картину о том, какими характеристиками теперь обладает свежее асфальтобетонное полотно.

В Самаре по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году план выполнен на 98 процентов, в настоящий момент в ремонте находятся 3 участка улично-дорожной сети. При этом специалисты планируют увеличить количество объектов, отремонтированных на средства дорожного нацпроекта, до 38.

Фото: администрация Самары