В Самаре ограничат движение транспорта по улице Александра Солженицына 7 июля

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением Всероссийского фестиваля семейного художественного творчества «СЕМЬЯ РОССИИ» на территории города Самара с 12:00 до 22:00 7 июля 2024 года будет ограничено движение транспорта по улице Александра Солженицына, на участке от улицы Осетинской до этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов».

Вышеуказанная ограничительная мера не распространяется на городской общественный транспорт, спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также машины с пропусками, утвержденными отделом Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Самара.