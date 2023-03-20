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Для поддержания нормативного состояния и повышения безопасности движения: в Самаре более 75% запланированных работ по аварийно-ямочному ремонту дорог выполнено.

Работы по аварийно-ямочному ремонту позволяют оперативно решить проблемы на дорогах, возникшие за зиму и особенно в межсезонье.

Так, в понедельник, 20 марта, ремонтные работы ведутся на улице Александра Матросова в границах улиц Нагорной и Красных Коммунаров, а также на других отрезках дорог. Профильные службы трудятся в круглосуточном режиме. В частности, в настоящее время темпы и объемы локального ремонта наращивают в Кировском районе Основные участки, взятые в работу, находятся на улице Чекистов, Аэропортовском шоссе. В ближайших планах – продолжить работы на Аэропортовском шоссе, Днепровском проезде.

Перечень дорог, требующих незамедлительного аварийно-ямочного ремонта, регулярно корректируется. Мониторинг состояния улично-дорожной сети не прекращается.

Фото: администрация Самары