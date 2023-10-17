В Кошкинском районе идет ремонт участка региональной трассы Борма – Кошки – Погрузная 

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В Кошкинском районе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» ведется ремонт участка региональной трассы Борма – Кошки – Погрузная протяженностью 8 км. Автомобильная дорога входит в опорную сеть Самарской области и входит в основной маршрут движения транзитного автомобильного транспорта в направлении республики Татарстан через город Нурлат.

Участок дороги добавлен в перечень объектов национального проекта 2023 года благодаря дополнительному финансированию из регионального бюджета. «Этот участок дороги вызывал самое большое количество жалоб как у жителей, так и у гостей Самарской области. Его ремонт очень значим с точки зрения обеспечения безопасности дорожного движения. Кроме того, это основные выходные ворота в Самарскую область со стороны Татарстана, трафик движения на этом маршруте движения очень высокий», - говорит глава Кошкинского района Юрий Горяйнов.

В рамках ремонта дороги предусмотрена замена старого дорожного основания, обустройство обочин и устройство разметки термопластиком. «В настоящее время на объекте на 60% выполнено фрезерование дорожной одежды, начато устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия», - говорит представитель подрядной организации Павел Самохин. Дорожные работы планируется завершить до конца дорожного сезона.

В 2023 году в перечень объектов национального проекта включены еще два участка региональных автомобильных дорог, входящих в основной маршрут движения транзитного транспорта в направлении Татарстана через город Нурлат.

На участке дороги Обходная села Кошки протяженностью 6,1 км работы уже завершены, а капитальный ремонт дороги «Сергиевск – Челно-Вершины» - Кошки» - Островка – Новое Фейзуллово – Мамыково – граница района протяженностью 28,7 км будет вестись до 2025 года.

Проектом капитального ремонта предусмотрено устройство двух слоев асфальтобетонного покрытия, уширение и усиление проезжей части, ремонт двух мостов и водопропускных труб в составе дороги, а также строительство тротуаров и установка опор освещения в населенном пункте Фейзуллово. Чтобы обеспечить безопасное дорожное движение в зимний период подрядная организация планирует завершить устройство выравнивающего слоя на всем протяжении дороги уже в этом году.

Фото: freepik.com