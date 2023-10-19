В Большеглушицком районе завершается ремонт дороги, проходящей через поселок Фрунзенский

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В Большеглушицком районе завершается ремонт участка дороги «Самара – Большая Черниговка» - Южный – Фрунзенский – Каралык протяженностью 1,67 км.



Дорога проходит через поселок Фрунзенский и соединяет несколько населенных пунктов с региональной сетью автомобильных дорог.



В поселке находится: детский сад, школа, офис врачей общей практики, магазины. А также, располагается крупный агрохолдинг, который занимается растениеводством и животноводством.



Отметим, что по дороге во фрунзенскую школу осуществляется подвоз детей из 4 населенных пунктов района.



На участке выполнено устройство основания дорожной одежды методом холодной регенерации и двух слоев асфальтобетонного покрытия.



Также проведены работы по уширению проезжей части и укреплению обочин. В ближайшее время подрядная организация установит новые дорожные знаки и нанесет разметку.

Фото: freepik.com