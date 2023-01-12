Улицы Самары сегодня расчищают 284 сотрудника и 162 единицы техники

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Дорожные службы расчищают улицу Солнечную, отремонтированную по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Сегодня, 12 января, рабочие бригады подрядной организации МП «Благоустройство» начали свою утреннюю смену с уборки улицы Солнечной, участок которой – в границах улиц Димитрова и Ново-Вокзальной в прошлом году отремонтировали на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В настоящее время всего на уборке городских дорог местного значения задействовано 284 сотрудника и 162 единицы дорожно-коммунальной техники. Основное направление работы на участке улицы Солнечной сегодня – расчистка пешеходных переходов и пандусов вручную.



Качественное содержание автомобильных дорог – это залог увеличения срока службы отремонтированной дороги. Своевременная уборка снега – это не только увеличение пропускной способности дороги, но и сведению к минимуму факторов, негативно влияющих на качество проезжей части.

Фото: администрация Самары