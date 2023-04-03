Улицу Алма-Атинскую в Самаре ремонтируют по дорожному нацпроекту с учетом многочисленных обращений горожан

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Первый участок привели в порядок в прошлом году, в этом году ремонт продолжается: улицу Алма-Атинскую в Кировском внутригородском районе Самары обновляют на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». От улицы Стара-Загора до улицы Республиканской, 106 более 2 км автодороги по всей ширине начали приводить в порядок. В результате ремонта методом больших «карт» проезжая часть преобразится на площади 26 868 кв. м.

Параллельно взялись и за другие виды работ – в частности, по усилению основания. Идет разборка покрытия, щебеночного и земляного полотна. Перед тем, как начать устройство верхнего слоя покрытия, конструкцию необходимо укрепить.



Усилит дорожную конструкцию дополнительный слой асфальтобетонной крупнозернистой смеси А32НН. Ее уложат на «подушку» из песка и щебня. Над нижним выравнивающим слоем будет слой из высокопрочного асфальтобетона – смеси ЩМА-16.

Заботясь об автомобилистах, полностью участок не перекрывают. Свободная полоса всегда доступна для движения.

Фото: администрация Самары