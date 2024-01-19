Прекращено движение всех транспортных средств на участках дорог региона

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19.01.2024 от ГКП «АСАДО» поступило сообщение о том, что в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный снег, метель, ограниченная видимость) прекращено движение всех транспортных средств на участках:

1. с 1 км по 4 км автодороги общего пользования местного значения «Девлезеркино – Воздвиженка» м.р. Челно-Вершинский;

2. с 1 по 5 км автодороги местного значения «Клявлино – Каменка – ж/д разъезд Денискино» (м.р. Шенталинский);

- введено ограничение движения для маршрутных и большегрузных транспортных средств на участке с 0 по 33 км автодороги регионального значения «Обход г. Сызрань с выходом на автомобильную дорогу общего пользования федерального значения М-5 «Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск» м.р. Сызранский.