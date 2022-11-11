«Обход Тольятти»: доехать до Москвы быстрее станет реальностью

142

Доехать до Москвы быстрее станет реальностью. За счёт мостового перехода через Волгу, который сейчас строится в районе Тольятти. Готовность моста – уже 65%.

В будущем объект будет частью международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». Работы идут на всех 26 опорах, выполнены надвижки десяти пролётов с двух берегов. Полным ходом идёт и строительство автомобильной магистрали «Обход Тольятти».



Волжский мост вместе с прилегающей трассой – это крупнейший инфраструктурный проект в регионе. Строительство стратегически важного объекта стало возможным благодаря личному участию Дмитрия Азарова. Будущая автодорога сократит время на поездку от Москвы до областной столицы в 2 раза, улучшит логистические цепочки и повысит привлекательность региона для инвесторов. Это позволит открывать новые производства и рабочие места для жителей.

Фото: скриншот видео