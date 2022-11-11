Я нашел ошибку
Главные новости:
Первыми призы разыграли «Крылья Cоветов» и «Пари Нижний Новгород».
ФК РПЛ, на стадионах которых действует Карта болельщика, запустили программы поощрений для гостей спортивных арен
Из 50 вокалистов лишь 15 человек прошли в финал. Самарскую область представит Данил Костриков.
Студент ТГУ представит Самарскую область в финале «Универвидения–2022»
12 ноября на «Первом» выходит новый выпуск travel-передачи «Поехали», посвященный Самарской области.
О туристических возможностях нашего региона вновь расскажут на федеральном канале
Об указанных случаях обмана путем злоупотребления доверием следует незамедлительно информировать правоохранительные органы.
Роспотребнадзор СО информирует о распространении нового вида мошенничества
Прежде, чем заручиться поддержкой Сбера, глава региона лично побывал в «Школе 21», где познакомился с уникальными технологиями, доступными для людей разных возрастов.
Дмитрий Азаров и Герман Греф заключили соглашение об открытии в Самаре центра по подготовке IT-кадров
Будущая автодорога сократит время на поездку от Москвы до областной столицы в 2 раза.
«Обход Тольятти»: доехать до Москвы быстрее станет реальностью
Среди ключевых тем обсуждения – вопросы сохранения объектов культурного наследия, поддержки и развития добровольчества, а также фестивального движения детских духовых творческих коллективов.
«На передовой идеологического фронта»: Дмитрий Азаров провел заседание комиссии Госсовета по направлению «Культура»
Состоялась встреча учащихся Лицея Государственной службы и правоохранительных органов с сотрудниками полиции.
В День сотрудника ОВД самарские полицейские познакомили подрастающее поколение с особенностями своей службы
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.24
0.18
EUR 61
-0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Самарцев приглашают на уникальную лекцию известного самарского палеонтолога и минералога
Онлайн-кинопоказ к юбилею уроженца Самары Эльдара Рязанова проведет Музей Победы
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«Обход Тольятти»: доехать до Москвы быстрее станет реальностью

11 ноября 2022 17:54
142
Будущая автодорога сократит время на поездку от Москвы до областной столицы в 2 раза.

Доехать до Москвы быстрее станет реальностью. За счёт мостового перехода через Волгу, который сейчас строится в районе Тольятти. Готовность моста – уже 65%.

В будущем объект будет частью международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». Работы идут на всех 26 опорах, выполнены надвижки десяти пролётов с двух берегов. Полным ходом идёт и строительство автомобильной магистрали «Обход Тольятти».

Волжский мост вместе с прилегающей трассой – это крупнейший инфраструктурный проект в регионе. Строительство стратегически важного объекта стало возможным благодаря личному участию Дмитрия Азарова. Будущая автодорога сократит время на поездку от Москвы до областной столицы в 2 раза, улучшит логистические цепочки и повысит привлекательность региона для инвесторов. Это позволит открывать новые производства и рабочие места для жителей.

 

Фото:  скриншот видео

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Среди ключевых тем обсуждения – вопросы сохранения объектов культурного наследия, поддержки и развития добровольчества, а также фестивального движения детских духовых творческих коллективов.
11 ноября 2022  17:47
«На передовой идеологического фронта»: Дмитрий Азаров провел заседание комиссии Госсовета по направлению «Культура»
156
В день проведения футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
11 ноября 2022  13:53
В день проведения футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
298
Библиотека народов Поволжья попала в шорт-лист всероссийского конкурса!
11 ноября 2022  11:25
Библиотека народов Поволжья попала в шорт-лист всероссийского конкурса!
245
Ранее в регионе мобилизованные уже получили выплату в 50 тысяч рублей, утвержденную по решению губернатора.
10 ноября 2022  21:51
В Самарской области 10 ноября мобилизованные начали получать обещанные выплаты
503
Стало известно, как Самару украсят к Новому году
10 ноября 2022  13:10
Стало известно, как Самару украсят к Новому году
585
Весь список