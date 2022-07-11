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Дмитрий Азаров поручил принять меры по обеспечению безопасности автомобилистов из-за ремонта федеральной трассы
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Дмитрий Азаров поручил принять меры по обеспечению безопасности автомобилистов из-за ремонта федеральной трассы

11 июля 2022 16:22
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Губернатор поручил обеспечить участников дорожного движения питьевой водой.

В понедельник, 11 июля, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с участием руководителей министерств и ведомств, глав муниципалитетов региона.

Отдельное внимание Глава региона уделил ситуации, сложившейся на федеральной трассе М5 в районе Жигулевска в связи с проведением ремонтных работ дорожного полотна федеральным подрядчиком.

«В Жигулевске большие пробки на протяжении всех выходных и сегодня. При таких температурах возникают дополнительные риски здоровью людей», - подчеркнул Губернатор, задав руководству регионального МЧС вопрос о том, какие меры предпринимаются для обеспечения безопасности участников дорожного движения.

Исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Алексей Степанов подтвердил, что действительно в связи с проведением федеральным заказчиком плановых дорожно-ремонтных работ наблюдается скопление автомобилей от тольяттинского до жигулевского путепровода. «Осуществляется работа оперативных групп с целью контроля движения и оказания помощи всем, кто находится в пробке», - доложил он.

Губернатор поручил главам муниципальных образований, ответственным структурам ФКУ «Поволжуправтодор» совместно с управлением МЧС обеспечить участников дорожного движения питьевой водой.

Министру транспорта и автомобильных дорог Ивану Пивкину Глава региона поставил задачу отработать с ГИБДД соблюдение ограничений по движению грузового транспорта. 

«Необходимо предпринять весь комплекс мер по обеспечению безопасности на дороге в случае возникновения чрезвычайных ситуаций - по ремонту техники и обеспечению людей водой», - отметил Губернатор. 

К этой работе Глава региона поручил подключить и федеральную компанию «Поволжуправтодор», которая проводит ремонтные работы на трассе М5, направив от Главного управления МЧС России по Самарской области предостережение о необходимости принятия исчерпывающих мер обеспечения безопасности.

 

Фото:    pxhere

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