Более 20 км автодороги, проходящей по территории Волжского и Кинельского районов введено в эксплуатацию

Более 20 км автодороги «Кинель – Богатое» – Спиридоновка – Домашка – «Самара – Оренбург», проходящей по территории Волжского и Кинельского районов введено в эксплуатацию.
В текущем году на отремонтированном участке выполнили переустройство верхнего и нижнего слоя асфальтобетона.
В рамках безопасности движения специалисты обустроили:
- 16 светофоров;
- 67 пог. м пешеходных ограждений;
- 266 пог. м шумовых полос;
- 800 пог. м тротуаров;
- 1130 пог. м барьерных ограждений.
Также 4 остановочных пункта и 4 пешеходных перехода, установили 600 сигнальных столбиков и 461 дорожных знаков, нанесли 66352 пог. м разметки.
Фото: пресс-служба правительства СО