Более 20 км автодороги, проходящей по территории Волжского и Кинельского районов введено в эксплуатацию

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Более 20 км автодороги «Кинель – Богатое» – Спиридоновка – Домашка – «Самара – Оренбург», проходящей по территории Волжского и Кинельского районов введено в эксплуатацию.



В текущем году на отремонтированном участке выполнили переустройство верхнего и нижнего слоя асфальтобетона.



В рамках безопасности движения специалисты обустроили:

- 16 светофоров;

- 67 пог. м пешеходных ограждений;

- 266 пог. м шумовых полос;

- 800 пог. м тротуаров;

- 1130 пог. м барьерных ограждений.



Также 4 остановочных пункта и 4 пешеходных перехода, установили 600 сигнальных столбиков и 461 дорожных знаков, нанесли 66352 пог. м разметки.

Фото: пресс-служба правительства СО