Жители Красноярского района оценили качество ремонта региональной трассы «Урал» - Светлый Ключ

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Жители Красноярского района Самарской области проверили качество ремонта региональной автодороги «Урал» — Светлый Ключ. Капитальный ремонт дороги на всем протяжении — 7,43 км — завершен досрочно и стал возможен благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

«Урал» — Светлый Ключ соединяет между собой несколько населенных пунктов и входит в маршрут движения транспорта к административному центру района – селу Красный Яр. Дорога также является одним из туристических маршрутов Самарской области и ведет к водоемам и озерам, где организована рыбалка. Интенсивность движения по трассе составляет более 600 автомобилей в сутки.

В рамках капитального ремонта трассы обновлено дорожное полотно, проведен ремонт водопропускных труб, установлено барьерное ограждение, заменены дорожные знаки, нанесена горизонтальная дорожная разметка. В черте поселка Маршанка, который пересекает дорога, построены тротуары и установлены опоры улично-дорожного освещения.

«Кроме того, мы установили водоотводные лотки, чтобы вода с проезжей части уходила на обочину и не размывала дорогу. Надеюсь, жители близлежащих сел будут довольны и рады», — говорит представитель подрядной организации Максим Белянов.

Местное население высоко оценило качество проведенного ремонта. «По этой дороге мы ежедневно ездим на работу. Мы очень рады, что у нас появилась обновленная дорога без выбоин и ям. Теперь мы ездим с комфортом и значительно быстрее добираемся до нужного нам места», — говорит жительница поселка Конезавод Динара Куантаева.

«Хочу выразить благодарность тем, кто принял решение, и тем, кто отремонтировал эту дорогу. Дорога стала ровной, не едешь, а плывешь», — отмечает жительница поселка Умут Утепбергенова.

С началом нового учебного года обновленную автодорогу оценят не только работающие жители населенных пунктов, но и школьники, так как по ней проходит маршрут движения школьного автобуса.

«Наличие качественной дороги для нас очень значимо. Ежедневно 25 детей ездят из поселка Светлый Ключ в школу в поселке Конезавод. И безопасность детей для нас превыше всего», — говорит директор Конезаводской школы Ирина Соплякова.

В этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Самарской области будет отремонтировано более 230 км дорог, в том числе 190 км – регионального значения. Ремонт дорог с учетом их социальной значимости и потребностей граждан, а также обеспечение безопасного движения через населенные пункты является одной из главных задач национального проекта, который инициирован Президентом России Владимиром Путиным.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области