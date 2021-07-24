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Замену теплосетей на четырех перекрестках в Самаре выполнят за выходные дни

24 июля 2021 16:38
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В понедельник, 26 июля, движение транспорта по данным участкам будет открыто.

Качественно и при этом оперативно: поставлена задача – за эти выходные справиться с масштабными перекладками сразу нескольких участков теплотрасс с переходом через проезжую часть дорог.

Один из ремонтируемых объектов находится на пересечении Агибалова и Красноармейской, другой в районе Некрасовской и Садовой, а на улице Клинической устройство новых трубопроводов идет через два поперечника в границах улиц Мичурина и Чернореченской. 
 
На время запланированных работ в вышеуказанных локациях движение транспорта ограничено.
 
В понедельник, 26 июля, движение транспорта по данным участкам будет открыто. Не исключается возможность того, что транспорт вернется на привычные маршруты раньше, если специалисты завершат работы досрочно. 

Новые трубопроводы будут обладать повышенной защитой от агрессивных факторов среды. Современные трубопроводы могут служить до полувека.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: замена теплосетей Самара

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