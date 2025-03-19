За 6 лет благоустроено 912 общественных пространств Самары

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Вот уже несколько лет жители сами решают, какой парк, сквер, набережная нуждаются в обновлении. И в этом им помогает Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства.

С 2021 года свое мнение жители выражают в онлайн режиме на федеральной платформе. Люди поверили в то, что нацпроект действительно меняет облик их городов в лучшую сторону, происходит это быстро и, главное, с подачи самих граждан. За 6 лет благоустроено 912 общественных пространств.

Цифры голосования:

▶2021 год - более 365,5 тыс человек,

▶2022 год - почти 410 тыс.

▶2023 год - 419 776 человек,

▶2024 год - 424 486 человек.

В этом году голосование пройдёт с 21 апреля по 12 июня. Участвовать может каждый желающий с 14 лет.

Большую работу в ходе голосования делают волонтеры. В их рядах как молодые люди – старшие школьники и студенты, так и работающие и пенсионеры. В 2024 году добровольцами стали более 3,4 тыс. человек.

С 3 марта стартовала регистрация волонтеров на платформе Добро.рф.