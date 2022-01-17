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В Самаре будет обеспечена транспортная доступность домов в зоне строительство новой станции метро 

17 января 2022 17:24
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Состоялось выездное совещание с жителями по вопросу транспортной доступности квартала в границах улиц Галактионовской, Рабочей и Самарской.

Сегодня, 17 января, в районе дома №126 по улице Самарской при участии заместителя главы Ленинского внутригородского района Самары, ресурсоснабжающих организаций, собственников земельных участков и ГУ МЧС России по Самарской области состоялось выездное совещание с жителями по вопросу транспортной доступности квартала в границах улиц Галактионовской, Рабочей и Самарской.

Вопрос стал актуальным с начала строительства новой станции метрополитена «Театральная» и сопутствующего ограничения движения транспорта по улице Галактионовской на участке от улицы Вилоновской до улицы Красноармейской. В сложившихся условиях установленные шлагбаумы на внутриквартальных проездах дополнительно затрудняют передвижение на автомобилях жителей ряда домов и препятствуют выезду на главные магистрали города. Аналогичные трудности возникли и у расположенного вдоль улицы Галактионовской административного корпуса Государственного Волжского русского народного хора имени П.М.Милославова.

В ходе обхода территории специалисты выявили несколько участков для организации альтернативных выездов. По словам заместителя главы Ленинского района Артема Лунева, в ближайшее время совместно с ресурсоснабжающими организациями будет рассмотрена возможность строительства надземных компенсаторов для проезда крупногабаритной техники.

«На улице Галактионовской уже выставляют ограждение. В скором будущем здесь будет работать пропускной контроль. В течение четырёх месяцев, пока будут прорабатываться альтернативные выезды на период строительства станции метрополитена, жителей на автомобилях будут впускать через улицу Галактионовскую по документам, подтверждающим, что они проживают на данной территории. Помимо этого, на участок будет обеспечен доступ машинам скорой медицинской помощи, пожарной охраны и ресурсоснабжающих организаций», - пояснил Артем Лунев.

Также районной администрацией будет проведена беседа с собственниками земельных участков, прилегающих к данной территории, об обеспечении жителям близлежащих домов возможности парковать автомобили и заезжать на территорию со стороны улицы Самарской.

При необходимости будут организованы дополнительные выездные встречи с жителями для разрешения возникающих вопросов и замечаний.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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