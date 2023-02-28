В Тольятти отремонтируют улицу Новозаводскую

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Улица Новозаводская станет самым протяженным объектом городской дорожной сети из запланированных к ремонту в этом году на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Тольятти. К нормативу приведут участок протяженностью 5,5 км от ул. Шлютова до Обводного шоссе.

Улица Новозаводская – одна из главных артерий Центрального района города Тольятти, вдоль которой расположены промышленные площадки предприятий КуйбышевАзота, ТольяттиКаучука и КуйбышевФосфора. По дороге осуществляется транспортировка промышленных грузов для производств, обеспечивается вывод грузового транспорта из города на Обводное шоссе, входящее в опорную сеть дорог и далее на федеральную трассу М – 5 «Урал».

Проектом предусмотрен ремонт проезжей части с четырьмя полосами движения. Верхний слой дорожного покрытия площадью более 72 тыс. кв. м уложат из высокопрочного асфальтобетона – ЩМА-20 на полимерно-битумном вяжущем. Устроят покрытие тротуаров и посадочных площадок, заменят бортовой камень по сторонам проезжей части дороги и вдоль тротуара, установят 7 новых посадочных павильонов и 26 дорожных знаков, разметку нанесут термопластиком.

Работы должны быть завершены до 1 октября 2023 года.

Всего в этом году по нацпроекту в Тольятти отремонтируют 7 улиц общей протяженностью 12,98 км. Напомним, до конца 2023 года уровень дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации, находящейся в нормативном состоянии, должен составить не менее 81,03%.

По итогам 2022 года Самарская область была признана регионом-лидером в реализации дорожного нацпроекта. В 2023 году предстоит решить не менее масштабные задачи. «Нас ждет напряженная работа. Каждый год мы увеличиваем усилия по ремонту, реконструкции и строительству дорог. Надеюсь, что новые рекорды будут и в следующем году: все для этого сделаем», - отмечает Губернатор Дмитрий Азаров.