Я нашел ошибку
Главные новости:
Эдуард Багиров — известный блогер, автор романов «Гастарбайтер», «Любовники» и «Идеалист».
Писатель Эдуард Багиров скончался на 48-м году жизни
Стоимость билета – от 250 рублей.
Билеты на матч с «Зенитом» – в продаже
Лариса Маркина провела для старшеклассников исторический экскурс в начало прошлого века, когда пожарные и их оборудование выглядели совсем по-другому.
Ученикам самарской школе № 15 рассказали о пожарной безопасности
Участники фестиваля смогут не только найти своих слушателей и побороться за главный приз, но и получить уникальный опыт работы с целой командой опытных наставников.
До конца приема заявок на «САМ.ФЕСТ» осталось 4 дня
Объявлен желтый уровень опасности.
В Самарской области завтра будет ветренно
Сотрудники администрации Железнодорожного района наводили порядок в знаковом «космическом» пространстве города.
В сквере Первых космонавтов в Самаре прошел средник
Прежде всего, убирают с газонов остатки прошлогодней листвы и мусор, приводят в порядок клумбы.
 В Самаре к теплому сезону готовят и самарскую набережную
На нем можно будет узнать самую актуальную информацию о карьерных возможностях в университете.
В СамГМУ пройдет открытое мероприятие «Построй карьеру в СамГМУ»
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.18
0.44
EUR 89.73
0.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Моторостроителей Самары отметили в День космонавтики
В Самаре пройдет пасхальная ярмарка продукции самозанятых
В Самаре пройдет легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В сквере Первых космонавтов в Самаре прошел средник

12 апреля 2023 18:59
95
Сотрудники администрации Железнодорожного района наводили порядок в знаковом «космическом» пространстве города.

В Самаре продолжается месячник по благоустройству. В уборке задействованы муниципальные предприятия, подрядчики, обслуживающие организации, государственные и муниципальные служащие, сотрудники организаций, общественные движения, активные жители города.

Сегодня, 12 апреля, сотрудники администрации Железнодорожного района наводили порядок в знаковом «космическом» пространстве города - сквере Первых космонавтов, который находится на пересечении улиц Гагарина и Тухачевского.

«Средники и субботники мероприятия традиционные, и каждый год мы охотно принимаем в них участие. Работать в сквере Первых космонавтов – это наша добрая традиция. В этом году средник совпал с Днем космонавтики поэтому, как говорится, все звезды сошлись и мы с удовольствием проводим этот день здесь, – рассказал глава Железнодорожного внутригородского района Вадим Тюнин. – Активное участие в месячнике принимают и жители района. Они выходят наводить порядок в своих дворах в течение всей неделе, когда есть свободное время. Для всех желающих принять участие в месячнике на территории района организован 31 пункт выдачи инвентаря».

Жители Железнодорожного района принимают активное участие не только в месячнике, но и в отборе территорий для голосовании за преображение в следующем году. В ТОП-20 самарских территорий для участия в рейтинговом голосовании попали два объекта Железнодорожного района: бульвар по улице Чернореченской и сквер в поселке Толевый на пересечении Белгородской и Заводского шоссе.

Согласно дизайн-проекту по улице Чернореченской от Спортивной до Григория Аксакова планируется создать прогулочную зону, замостить ее плиткой, установить новые современные скамьи, перлоги, урны, заменить уличное освещение, создать централизованные парковочные места провести озеленение. Ожидается, что в будущем - после реконструкции кинотеатра «Россия» - эта территория станет новой точкой притяжения жителей не только Железнодорожного района, но и всего города.

В сквере в поселке Толевый концепцией предусмотрена установка новых малых архитектурных форм, детской и спортивной площадок, освещения, скамеек, мощение тротуара плиткой, устройство цветников.

Принять участие во Всероссийском онлайн-голосовании за новые объекты благоустройства с 15 апреля по 31 мая 2023 года есть возможность у каждого жителя страны. Голосование реализуется по национальному проекту «Жилье и городская среда», инициированному Президентом России. Объекты-победители голосования будут благоустроены уже в следующем году.

 

Фото:   администрация Самары

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Лучшим из лучших сотрудников за выполнение производственных задач и многолетнюю работу губернатор вручил региональные награды.
12 апреля 2023  16:08
РКЦ «Прогресс» обеспечивает укрепление обороноспособности страны: Дмитрий Азаров поздравил коллектив легендарного завода с Днем космонавтики
198
Дмитрий Азаров поблагодарил тружеников РКЦ «Прогресс», еще десятков предприятий и трудовых коллективов за продолжение славного дела первооткрывателей космоса.
12 апреля 2023  15:05
«У нашего аэрокосмического кластера большое будущее» - Дмитрий Азаров принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню космонавтики
511
Меняется расписание на переправе
12 апреля 2023  13:38
Меняется расписание на переправе "Самара - Рождествено"
197
Дмитрий Азаров обратился к самарцам по случаю Дня космонавтики
12 апреля 2023  12:46
Дмитрий Азаров обратился к самарцам по случаю Дня космонавтики
257
Сетевые организации региона приняли меры по повышению безопасности электроэнергетических объектов в паводок
12 апреля 2023  12:17
Сетевые организации региона приняли меры по повышению безопасности электроэнергетических объектов в паводок
256
Весь список