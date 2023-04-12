В сквере Первых космонавтов в Самаре прошел средник

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В Самаре продолжается месячник по благоустройству. В уборке задействованы муниципальные предприятия, подрядчики, обслуживающие организации, государственные и муниципальные служащие, сотрудники организаций, общественные движения, активные жители города.

Сегодня, 12 апреля, сотрудники администрации Железнодорожного района наводили порядок в знаковом «космическом» пространстве города - сквере Первых космонавтов, который находится на пересечении улиц Гагарина и Тухачевского.

«Средники и субботники мероприятия традиционные, и каждый год мы охотно принимаем в них участие. Работать в сквере Первых космонавтов – это наша добрая традиция. В этом году средник совпал с Днем космонавтики поэтому, как говорится, все звезды сошлись и мы с удовольствием проводим этот день здесь, – рассказал глава Железнодорожного внутригородского района Вадим Тюнин. – Активное участие в месячнике принимают и жители района. Они выходят наводить порядок в своих дворах в течение всей неделе, когда есть свободное время. Для всех желающих принять участие в месячнике на территории района организован 31 пункт выдачи инвентаря».

Жители Железнодорожного района принимают активное участие не только в месячнике, но и в отборе территорий для голосовании за преображение в следующем году. В ТОП-20 самарских территорий для участия в рейтинговом голосовании попали два объекта Железнодорожного района: бульвар по улице Чернореченской и сквер в поселке Толевый на пересечении Белгородской и Заводского шоссе.

Согласно дизайн-проекту по улице Чернореченской от Спортивной до Григория Аксакова планируется создать прогулочную зону, замостить ее плиткой, установить новые современные скамьи, перлоги, урны, заменить уличное освещение, создать централизованные парковочные места провести озеленение. Ожидается, что в будущем - после реконструкции кинотеатра «Россия» - эта территория станет новой точкой притяжения жителей не только Железнодорожного района, но и всего города.

В сквере в поселке Толевый концепцией предусмотрена установка новых малых архитектурных форм, детской и спортивной площадок, освещения, скамеек, мощение тротуара плиткой, устройство цветников.

Принять участие во Всероссийском онлайн-голосовании за новые объекты благоустройства с 15 апреля по 31 мая 2023 года есть возможность у каждого жителя страны. Голосование реализуется по национальному проекту «Жилье и городская среда», инициированному Президентом России. Объекты-победители голосования будут благоустроены уже в следующем году.

Фото: администрация Самары