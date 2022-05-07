Я нашел ошибку
Главные новости:
С самого детства для юношей визит на парад превращался в прогулку мечты.
Братья-близнецы с особенностями развития прокатились на «Искандер-М» на генеральной репетиции парада в Самаре
Сергей Сергеевич Алехин 15 летним подростком ушёл на фронт. Участник Сталинградской битвы.
В Самаре военнослужащие ЦВО и юнармейцы поздравили фронтовика Сергея Алехина с Днём Победы 
Вместе они возложили цветы к Вечному огню и скульптурной композиции «Ожидание солдата».
Дмитрий Азаров вручил у Вечного огня Ордена Мужества семьям погибших героев военной спецоперации на Украине
Торжественное мероприятие проходило на аллее Соловецких юнг, расположенной на набережной Волги.
Военная полиция ЦВО и юнармейцы поздравили фронтовиков Самарской области с Днём Победы 
Дмитрий Азаров проводит рабочий день в Тольятти. Здесь он принял участие в параде курсантов военного учебного центра ТГУ.
Губернатор Дмитрий Азаров высоко оценил уровень военной подготовки курсантов и выпускников ТГУ
В Самарской области осужденный за кражу и грабеж мужчина ушел из-под надзора из колонии-поселения
В настоящий момент «Сад Памяти» состоит уже более из 700 деревьев – 500 хвойных деревьев, 100 берез и свыше 100 лип, а также 50 каштанов.
В самарском «Саду Памяти» сегодня посадили еще 15 лип
Никто не забыт.
В Сызрани полицейские вместе с  волонтерами благоустроили могилы ветеранов МВД
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 67.38
1.14
EUR 71.1
1.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Братья-близнецы с особенностями развития прокатились на «Искандер-М» на генеральной репетиции парада в Самаре
Дмитрий Азаров вручил у Вечного огня Ордена Мужества семьям погибших героев военной спецоперации на Украине
Ветераны "Крыльев Советов" провели ретро-матч
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В самарском «Саду Памяти» сегодня посадили еще 15 лип

7 мая 2022 16:37
154
В настоящий момент «Сад Памяти» состоит уже более из 700 деревьев – 500 хвойных деревьев, 100 берез и свыше 100 лип, а также 50 каштанов.

«Лес Победы» - ежегодная эколого-патриотическая акция, приуроченная ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. В рамках проекта горожане высаживают деревья в память о павших воинах.

Сегодня, 7 мая, в этой всероссийской акции вновь приняла участие и Самара.

Отметим, еще в 2020 году на территории около озера вблизи стадиона Самара-Арена заложили «Сад Памяти». В преддверии священного праздника – Дня Победы, совместно с активными жителями, представителями общественности, волонтерами посадили еще 15 лип. 

В настоящий момент «Сад Памяти» состоит уже более из 700 деревьев – 500 хвойных деревьев, 100 берез и свыше 100 лип, а также 50 каштанов.

 

Фото:  администрация Самары

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

  • Консультант плюс
В центре внимания
Юбилейный XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» пройдет на своей исторической родине – в Самаре.
6 мая 2022  13:18
Юбилейный XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» пройдет на своей исторической родине – в Самаре
970
В Самарской области прогнозируют заморозки
6 мая 2022  12:31
В Самарской области прогнозируют заморозки
421
Госавтоинспекция Самарской области информирует о временном ограничении движения транспорта
6 мая 2022  12:22
Госавтоинспекция Самарской области информирует о временном ограничении движения транспорта
437
Новые молочные фермы построят в Самарской области при поддержке Правительства региона
5 мая 2022  14:02
Новые молочные фермы построят в Самарской области при поддержке Правительства региона
592
Кроме того, выступят местные коллективы – «Кирилл да Марья шоу», кавер-группа Bellini, Государственный русский народный Волжский хор имени Петра Милославова. 
4 мая 2022  18:58
5 мая в Самаре на площади Куйбышева состоится трехчасовой концерт с российскими поп-звездами
2226
Весь список