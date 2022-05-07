В самарском «Саду Памяти» сегодня посадили еще 15 лип

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«Лес Победы» - ежегодная эколого-патриотическая акция, приуроченная ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. В рамках проекта горожане высаживают деревья в память о павших воинах.

Сегодня, 7 мая, в этой всероссийской акции вновь приняла участие и Самара.

Отметим, еще в 2020 году на территории около озера вблизи стадиона Самара-Арена заложили «Сад Памяти». В преддверии священного праздника – Дня Победы, совместно с активными жителями, представителями общественности, волонтерами посадили еще 15 лип.

В настоящий момент «Сад Памяти» состоит уже более из 700 деревьев – 500 хвойных деревьев, 100 берез и свыше 100 лип, а также 50 каштанов.

Фото: администрация Самары