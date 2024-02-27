В Самарской области завершается контрактация объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги»

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Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина, в 2024 году в Самарской области предусмотрены работы по ремонту и капитальному ремонту 46 участков автомобильных дорог протяженностью 183 км, площадь укладки верхних слоев покрытия составит более 1,4 млн кв.м. На эти цели из федерального и регионального бюджетов будет направлено более 9,4 млрд рублей.

По состоянию на 27 февраля законтрактовано 83% объектов национального проекта. Своевременная контрактация объектов дорожного строительства – залог успешной реализации дорожного нацпроекта. Подрядные организации заранее могут спланировать выполнение различных видов работ, заготовить строительные материалы, составить график поочередного использования спецтехники на объектах.

Так, в настоящее время уже определены подрядные организации, которые проведут ремонт дорог по нацпроекту в городских округах Самара и Тольятти. Напомним, что в 2024 году в Самаре предусмотрен ремонт 21 участков дорог протяженностью 26,1 км, в Тольятти - 6 участков дорог протяженностью 13,8 км.

Также между министерством транспорта и подрядными организациями заключены государственные контракты на капитальный ремонт участков дорог регионального значения - «Урал» - Жигули – Пионерлагерь протяженностью 4,8 км, «Тольятти – Хрящевка» - Луначарский протяженностью 5,85 км, а также Самара – Новокуйбышевск протяженностью 6,8 км в Волжском районе. Заключение всех государственных контрактов для проведения работ по нацпроекту планируется завершить до 1 апреля 2024 года.

Напомним, что дорожным нацпроектом в текущем году будет хвачено 15 районов Самарской области - Кошкинский, Волжский, Ставропольский, Красноярский, Хворостянский, Большеглушицкий, Кинельский, Богатовский, Красноармейский, Пестравский, Шенталинский, Елховский, Нефтегорский, Алексеевский и Похвистневский районы.

В рамках капитального ремонта региональных дорог в черте 8-ми населенных пунктов предусмотрено строительство тротуаров и улично-дорожного освещения. Также в ходе ремонта будут проведены работы по обустройству дополнительных пешеходных переходов, искусственных дорожных неровностей, установке современных светофорных объектов, устройству барьерного ограждения, новых дорожных знаков, дорожной разметки.

Работы на объектах нацпроекта планируется начать в апреле, после наступления благоприятных погодных условий. К концу 2024 года уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог Самарской области должен составить 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации 85,03%.