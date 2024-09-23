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В Самарской области по дорожному нацпроекту завершаются работы по укладке асфальта

23 сентября 2024 13:26
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В Самарской области по дорожному нацпроекту завершаются работы по укладке асфальта

Работы по укладке асфальтобетонной смеси на объектах национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области выполнены на 97,8%. Всего уложено 2,41 из 2,46 млн квадратных метров асфальтобетонной смеси на 69 из 70 объектов ремонта в Самаре, Тольятти и на региональной сети дорог.

В Самаре асфальт уложен на 36 участках дорог. В Тольятти -  на 6 участках, сейчас завершаются работы по нанесению разметки и устройству посадочных площадок.

На региональной сети дорог работы по укладке асфальта завершены на 27 объектах, в том числе на 7 мостах в составе дорог. В настоящее время подрядные организации наносят разметку, устанавливают дорожные знаки, а ряд объектов находится на этапе сдачи в эксплуатацию.

«Своевременное завершение работ по ремонту дорог - один из показателей нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Контрольная точка сдачи объектов в эксплуатацию  - 1 ноября 2024 года. Самарская область ежегодно обеспечивает досрочную сдачу объектов благодаря раннему заключению контрактов на ремонт дорог. Благодаря этому подрядные организации заранее могут спланировать выполнение различных видов работ, заготовить строительные материалы, составить график поочередного использования спецтехники на объектах и выполнить работы с опережением графика», - говорит региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги» Алексей Степанов.

В июле 2024 года досрочно завершены работы на самом протяженном объекте нацпроекта – участке дороги Кинель  - Богатое – Борское в Кинельском и Богатовском районах, длина которого составляет 35,8 км. Дорога входит в опорную сеть Самарской области и соединяет населенные пункты Кинельского, Богатовского и Борского районов со столицей региона – Самарой. Еще один участок опорной сети региона, расположенный на автодороге Похвистнево-Клявлино в Похвистневском районе протяженностью 6 км, отремонтировали к началу сентября.

Также завершены работы по капитальному ремонту дороги Киндяково - Висловка – Дубровка в Красноярском районе протяженностью 2,3 км. Это один из важнейших социально-значимых объектов нацпроекта 2024 года. Дорога соединяет деревню Висловку с административным центром Светлое Поле, где расположены основные социальные учреждения, такие как администрация, почта, поликлиника. 

В высокой степени готовности работы по капитальному ремонту дорог «Сергиевск – Челно-Вершины» - Островка – Новое Фейзуллово – Мамыково – граница района протяженностью 28,7 км в Кошкинском районе, Самара – Новокуйбышевск протяженностью 6,8 км в Волжском районе, «Ульяновск-Самара» - Новая Бинарадка протяженностью 12 км в Красноярском районе.

Всего в 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Самарской области запланирован ремонт 225 км дорог регионального и местного значения, в том 45,5 км в Самаре и 13,8 км в Тольятти.

К концу 2024 года уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог Самарской области должен составить 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации 85,03%.

Отметим, что по поручению врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на ремонт дорог местного значения в 2024 году дополнительно из бюджета региона направлено 3 млрд рублей. Средства направлены всем муниципальным образованиям области, в том числе 1,1 млрд рублей Самаре, 644 млн рублей Тольятти. Общий объем областных средств, на ремонт дорог местного значения в 2024 году составляет 9,566 млрд рублей. Все работы на дорогах местного значения также будут завершены в дорожном сезоне 2024 года.

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