В Самарской области для купания уже подготовили 8 пляжей

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Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Ведомство проверяет зоны отдыха перед началом сезона.

По данным на 6 июня, купаться можно на 8 пляжах. Эксперты опубликовали список локаций:

- пляж АО "Самараагрострой", река Уса (село Муранка, Шигонский район);

- муниципальный пляж, река Уса (село Муранка), Шигонский район;

- база отдыха "Утес" на реке Волге;

- озера Сакулино-1 (Новокуйбышевск);

- озера Сакулино-2 (Новокуйбышевск);

- Орловские озера (Новокуйбышевск);

- озеро Липовое (село Елшанка, Сергиевский район);

- озеро Банное (село Сергиевск).

В данных локациях регулярно проверяют воду и песок на санитарно-химические показатели, микробиологические нормы и отсутствие паразитов. Так, со 2 по 6 июня несоответствующих проб воды не выявили.

На остальных пляжах региона проверки продолжаются. Жителям не рекомендуют купаться в неорганизованных местах, пишет Сова.