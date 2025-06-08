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В Самарской области для купания уже подготовили 8 пляжей

8 июня 2025 10:49
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В Самарской области для купания уже подготовили 8 пляжей

Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Ведомство проверяет зоны отдыха перед началом сезона.

По данным на 6 июня, купаться можно на 8 пляжах. Эксперты опубликовали список локаций:

  • - пляж АО "Самараагрострой", река Уса (село Муранка, Шигонский район);
  • - муниципальный пляж, река Уса (село Муранка), Шигонский район;
  • - база отдыха "Утес" на реке Волге;
  • - озера Сакулино-1 (Новокуйбышевск);
  • - озера Сакулино-2 (Новокуйбышевск);
  • - Орловские озера (Новокуйбышевск);
  • - озеро Липовое (село Елшанка, Сергиевский район);
  • - озеро Банное (село Сергиевск).

В данных локациях регулярно проверяют воду и песок на санитарно-химические показатели, микробиологические нормы и отсутствие паразитов. Так, со 2 по 6 июня несоответствующих проб воды не выявили.

На остальных пляжах региона проверки продолжаются. Жителям не рекомендуют купаться в неорганизованных местах, пишет Сова.

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