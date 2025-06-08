В Самарской области для купания уже подготовили 8 пляжей

Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Ведомство проверяет зоны отдыха перед началом сезона.
По данным на 6 июня, купаться можно на 8 пляжах. Эксперты опубликовали список локаций:
В данных локациях регулярно проверяют воду и песок на санитарно-химические показатели, микробиологические нормы и отсутствие паразитов. Так, со 2 по 6 июня несоответствующих проб воды не выявили.
На остальных пляжах региона проверки продолжаются. Жителям не рекомендуют купаться в неорганизованных местах, пишет Сова.