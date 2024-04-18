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В Самаре приводят в порядок рекламные конструкции

18 апреля 2024 15:15
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93% рекламных конструкций уже очищены и покрашены.

В Самаре продолжаются работы в рамках апрельского месячника по благоустройству. В числе обязательных мероприятий – приведение в порядок рекламных конструкций по всему городу.

«Вдоль автомобильных дорог местного значения щиты установлены в количестве 904 штук, на частных территориях расположено еще 44 конструкции. Весной, после эксплуатации в зимних условиях, организуются работы по очистке опор от незаконно размещенных объявлений рекламного характера, а затем помывка, чтобы удалить пыль, грязь и граффити. Кроме того, при необходимости ведется покраска элементов объектов. К сегодняшнему дню 93% рекламных конструкций приведены в надлежащее санитарное состояние, для эстетики восприятия», – рассказала руководитель Комитета по наружной рекламе Юлия Фомичева.

Помимо этого, следят за техническим состоянием щитов. Специалисты отмечают, что большего внимания требуют конструкции, которые установлены вдоль автодорог, поскольку агрессивная среда (грязь, применение противогололедных материалов зимой) оказывает негативное влияние.

По информации профильного городского департамента, рекламное поле всех щитов, включая digital-экраны, в основном в удовлетворительном состоянии. Такие работы требуются в минимальном объеме. Больше всего усилий прикладывают к ремонту основания, несущей конструкции. Всем этим занимаются рекламные организации, владельцы объектов, с которыми взаимодействует Департамент городского хозяйства и экологии, организуя регулярный мониторинг.

В дальнейшем, после месячника по благоустройству, контроль продолжится. Постоянный осмотр, оценка состояния рекламных конструкций важны, чтобы при необходимости меры были приняты своевременно.

 

Фото:  Администрация Самары

Теги: Самара

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