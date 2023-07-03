В Самаре на улице Чернореченской проводится комплексное асфальтирование дворовой территории

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В Самаре в самом разгаре не только летняя солнечная пора, но и сезон благоустройства дворов и общественных пространств.



В Ленинском районе на улице Чернореченской ведутся работы по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» по заявке жителей.



По желанию жителей здесь проводится комплексное асфальтирование дворовой территории с обустройством тротуаров, парковок и внутриквартального проезда.



Всего в Самаре только по нацпроекту «Жилье и городская среда» в этом году обновят более 50 дворов, из них в Ленинском районе новую жизнь получат 15 дворов. Преображение территорий и повышение качества городской среды – одно из приоритетных направлений развития Самарской области.

Фото: пресс-служба правительства СО