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В Самаре вместо "Современника" может появиться новый объект

5 июля 2022 11:33
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В Самаре вместо "Современника" может появиться новый объект

В областном центре планируют решить судьбу «Современника». Здание бывшего ДК находится на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии.

На месте Дома Культуры может появиться новый объект. Сейчас уже идет согласование организации точки питания на этом месте. Снесут ли «Современник» или же новое здание появится рядом – вопрос открытый. Слушания по этому делу стартуют во вторник, 5 июля. Участие может принять каждый желающий, заявили в городской администрации.

Напомним, ДК построен в 1962 году. Ранее «Современник» был местом притяжения самарцев. Несколько лет назад здесь работали кружки, кинотеатр и фудкорт. Проводились и творческие мероприятия, пишет ГТРК Самара.

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