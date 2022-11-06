В Самаре улицу признали археологическим памятником

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В Самарской области обновили перечень выявленных объектов культурного наследия. Приказ подписал исполняющий обязанности руководителя Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Иван Стафеев. Пионерская начинается от пересечения с Самарской и доходит до улицы Максима Горького. Фактически улица находится между двумя реками: Самарой и Волгой.

— В перечень выявленных объектов культурного наследия Самарской области теперь включена целая улица: «Самара. Улица Пионерская. Участок культурного слоя XIX — начала XX веков» (как выявленный объект археологического наследия), — следует из документа.

Приказ вступит в силу по истечении 10 дней с момента официального опубликования.

— Отделу госохраны Управления госохраны объектов культурного наследия Самарской области в соответствии с требованиями Федерального закона направить уведомления о выявленном объекте археологического наследия: собственникам (пользователям) земельных участков, на которых или в границах которых обнаружен объект археологического наследия, в течение 30 календарных дней со дня принятия решения, — оговаривается в документе.

Какие конкретно археологические ценности обнаружены на Пионерской, в приказе не уточняется. Впрочем, известно, что на Пионерской в Самаре стоят такие исторические здания, как особняк Шихобалова, Доходный дом Покидышева, Дворянское собрание, особняк Сурошникова, особняк Линева-Разина.

К слову, постепенно старый центр Самары защищают от застройки. Так, год назад археологическим памятником признали участок около площади Революции. Ранее в список объектов культурного наследия включили 21-й квартал около речного вокзала. В прошлом году на территории, расположенной в границах улиц Алексея Толстого, Пионерской, Водников и Венцека, начали проводить раскопки, чтобы найти предметы, которые бы могли указать на ценное археологическое наследие участка. Пока, судя по ответу УГООКН, таких предметов обнаружить не удалось, пишет 63.ру.