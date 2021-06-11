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В Самаре собираются капитально отремонтировать городскую «Баню №1»

11 июня 2021 13:10
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Власти Самары собираются капитально отремонтировать городскую Баню №1»

Самарский департамент экономического развития, инвестиций и торговли объявил электронный аукцион на поиск подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию на капитальный ремонт общественной бани № 1 на ул. Пионерской, 45.

Начальная цена контракта составляла 8 млн рублей. На торги было подано 10 заявок, их признали соответствующими требованиям аукциона. При этом все компании пошли на понижение, предложив от 5,9 млн рублей и меньше.

Победителем торгов стала московская компания "Бизнеспроект", согласившаяся разработать проект за самую низкую сумму — 1,76 млн рублей.

Подрядчик должен будет выполнить задание в три этапа: провести техническое обследование объекта, разработать проектно-сметную документацию с учетом результатов обследования и согласовать проект с заказчиком. Общая площадь проектируемых помещений составит 2,23 тыс. кв. метров.

В адрес руководства бани № 1 не раз выносились замечания от надзорных ведомств. Так, во время плановой проверки в декабре 2012 года за нарушения пожарной безопасности на 150 тыс. рублей было оштрафовано юридическое лицо МП "Коммунально-бытовые услуги". Было выдано предписание об устранении нарушений, но в январе 2014 г. внеплановая проверка показала, что предписание не исполнено. В феврале 2014 г. из-за нарушений пожарной безопасности суд Самарского района приостановил деятельность заведения. После этого руководство вняло требованиям и устранило нарушения, сообщает ВолгаНьюс.

Фото: Pixabay.com

Теги: баня контракт ремонт

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