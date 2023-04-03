В Самаре снесут павильон-остановку около Московского шоссе

271

В Самаре объявили торги на подготовительные работы к демонтажу довольно крупного объекта около одной из главных магистралей города. Речь идет об остановке общественного транспорта недалеко от пересечения улицы Димитрова и Московского шоссе.

— Предмет торгов — разработка проекта сноса объекта капитального строительства, возведенного самовольно. Это — нежилое здание, расположенное в Промышленном районе на Димитрова, 86, остановка общественного транспорта «Московское шоссе». Земельный участок занимает площадь 51,93 квадратного метра, — говорится в документах госзакупки.

Начальная цена вопроса — 140 000 рублей. Срок выполнения — 70 дней. Из них, судя по информации с сайта торгов, в первые две недели подрядчик должен разработать сам проект, в следующие 46 дней документы должны пройти государственную экспертизу. В оставшиеся 10 дней подрядчику надо оформить в требуемом виде результат выполнения работ и представить его заказчику — в городской Департамент градостроительства.

О том, что остановку власти собираются сносить, стало известно еще осенью 2022 года, пишет 63.ру.

Скриншот: Yandex.ru / maps