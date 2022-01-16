В Самаре проходит "воскресник"

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В преддверии рабочей недели службы благоустройства наряду с коммунальными направили свои усилия на расчистку города от снега.16 января основной акцент сделан на содержании "внутрикварталки".Для этого планируется объединить усилия всех служб. Главы районов координируют работ УК, ТСЖ, МБУ, подрядных организаций на вверенных им территориях. Ход воскресника находится на контроле главы города Елены Лапушкиной.

"Основная задача - прочистить дворы и внутриквартальные дороги, для того чтобы люди завтра с утра могли спокойно проехать на работу, в школы и детские сады. Эту задачу поставил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Результаты мы увидим к концу дня, однако, главную оценку мы получим от горожан", - отметил Владимир Василенко.

К 11.00 на территории города работали 450 ед.техники, 2973 дворников вышли для расчистки дворовых территорий, а 242 рабочих приводят в порядок УДС.