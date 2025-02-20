В Самаре продолжается капремонт фонтана «40 лет Победы в Великой Отечественной войне»

177

В Самаре продолжается капитальный ремонт фонтана «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» на площади Героев 21 Армии. Ход выполнения работ на объекте проверил заместитель главы города Михаил Малыхин.

«Фонтан на площади Героев 21 Армии самый крупный в Самаре. Его площадь – 1 600 квадратных метров. Подрядчик выполнил большую часть монолитных работ, сейчас ведется монтаж инженерных сетей и оборудования. Важно, чтобы все было выполнено в срок и качественно. Обновленный фонтан должен стать украшением Самары и прослужить долгие годы. Пока подрядчик соблюдает график выполнения работ, сбоев с поставками материалов нет», – сказал Михаил Малыхин.

Подрядная организация завершила демонтаж гидравлического оборудования, проводит установку нового гидравлического оснащения, наружных сетей водоснабжения, канализации. В двух насосных камерах, электрощитовой и других технических помещениях произведены отделочные работы.

Продолжается прокладка кабелей для силового электрооборудования и внутреннего освещения. В ближайшее время специалисты смонтируют переливную систему чаш, системы вентиляции и видеонаблюдения.

В числе новых атрибутов фонтана будет также аудиосистема с опорами и комплекс светового оснащения.

Фото: администрация Самары